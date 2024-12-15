İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 8 Arap ülkesi İsrail'e karşı birleşti: Suriye'den askerlerinizi çekin
Dünya

8 Arap ülkesi İsrail'e karşı birleşti: Suriye'den askerlerinizi çekin

8 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in Suriye topraklarından askerlerini çekmesini talep etti.

DHA15 Aralık 2024 Pazar 11:47 - Güncelleme:
8 Arap ülkesi İsrail'e karşı birleşti: Suriye'den askerlerinizi çekin
ABONE OL

Bahreyn, Mısır, Irak, Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'ü temsil eden bakanlar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Suriye ile sınırdaki ara bölgeye ve Hermon Dağı'ndaki belirli bölgelere yönelik sızma girişimlerini kınadı.

İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti

Ürdün'ün Akabe kentinde gerçekleştirilen bakanlar toplantısının ardından, Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki yerleşimlerden, Hermon Dağı, El Kuneytra ve Şam vilayetlerindeki bazı bölgelere sızmasını kınıyoruz. Bu durum, uluslararası hukuku ve 1974 yılında Suriye ile İsrail arasında imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşmasını ihlal eden acımasız bir işgaldir. Bu nedenle, İsrail birliklerinin geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.