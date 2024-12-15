Bahreyn, Mısır, Irak, Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'ü temsil eden bakanlar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Suriye ile sınırdaki ara bölgeye ve Hermon Dağı'ndaki belirli bölgelere yönelik sızma girişimlerini kınadı.

İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti Ürdün'ün Akabe kentinde gerçekleştirilen bakanlar toplantısının ardından, Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki yerleşimlerden, Hermon Dağı, El Kuneytra ve Şam vilayetlerindeki bazı bölgelere sızmasını kınıyoruz. Bu durum, uluslararası hukuku ve 1974 yılında Suriye ile İsrail arasında imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşmasını ihlal eden acımasız bir işgaldir. Bu nedenle, İsrail birliklerinin geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.