İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 8 Mart'tan beri kayıptı! Hamaney hakkında korkunç iddia: Tanınmaz halde
8 Mart'tan beri kayıptı! Hamaney hakkında korkunç iddia: Tanınmaz halde

İngiliz Reuters haber ajansı adı açıklanamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde; babası Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından yerine geçen Mücteba Hamaney'in de yüzünden ve bacağından ağır yaralandığını, yüzünün tanınmaz halde olduğunu iddia etti.

11 Nisan 2026 Cumartesi 13:10
ABONE OL

Reuters haber ajansının İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in yakın çevresinden 3 isme dayandırdığı haberine göre Hamaney, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü hava saldırısında aldığı yüzünden ve bacaklarından ağır yaralandı.

Kaynaklara göre Mücteba Hamaney'in yüzü ABD'nin düzenlediği saldırının ardından tanınmaz hale geldi ve bacaklarında da ciddi yaralar oluştu. 56 yaşındaki Mücteba Hamaney'in iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Hamaney'in üst düzey yetkililerle sesli konferans yoluyla toplantılara katıldığı, savaş ve ABD ile müzakereler de dahil olmak üzere önemli konularda karar alma süreçlerinde yer aldığı ifade edildi.


Kaynaklardan biri, Hamaney'in fotoğraflarının 1 veya 2 ay içinde yayınlanmasının beklenebileceğini ve bu süre zarfında kamuoyunun karşısına çıkabileceğini söyledi.

Mücteba Hamaney, babası Ali Hameney'in ABD'nin 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından 8 Mart'ta ülkenin yeni dini lideri seçilmişti. Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinden bu yana hiçbir fotoğrafı, videosu veya ses kaydı yayınlanmamıştı.

  • Hamaney yaralanma
  • Reuters
  • Mücteba Hamaney
  • İran saldırı
  • ABD saldırı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.