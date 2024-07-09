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Dünya

8 ülkeden Çinli hacker grubu APT40'a 'hükümet ve özel sektör altyapılarını hedef alma' suçlaması

Avustralya öncülüğünde 8 ülke, Çin devlet destekli hacker grubu APT40'ı hükümet ve özel sektör altyapılarını hedef almakla suçladı. Ayrıca yüzlerce kişinin kullanıcı adı ve şifresini ele geçirmek gibi geniş çaplı operasyonlar yürütüldüğü iddia edildi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 11:40 - Güncelleme:
8 ülkeden Çinli hacker grubu APT40'a 'hükümet ve özel sektör altyapılarını hedef alma' suçlaması
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Siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD), Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD, Almanya, Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere 8 ülkenin, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) ile bağlantılı APT40'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamasını yayımladı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YÜRÜTÜLMÜŞ

Açıklamada, APT40'ın Avustralya'da ve bölgede hükümet ve özel sektör ağlarını hedef aldığına, yüzlerce kişinin kullanıcı adı ve şifresini ele geçirmek gibi geniş çaplı operasyonlar yürüttüğü ifade edildi.

APT40'ın söz konusu 8 ülkenin istihbarat kurumlarının ağlarına keşif yaptığına dikkati çekilen açıklamada, hacker grubunun bu şekilde hedeflerini tehlikeye atmak için fırsat kolladığı belirtildi.

İDDİALARA YALANLAMA

ABC News'in haberine göre, Çin'in Canberra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin'e karşı temelsiz iddiaların ve suçlamaların reddedildiği belirtilerek, siber alanı güvende tutmanın küresel bir zorluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in siber saldırıların büyük bir kurbanı olduğuna işaret edilerek, Pekin'in hackerlar tarafından başlatılan saldırıları desteklemediği kaydedildi. Avustralya İçişleri Bakanlığı da artan dış müdahale ve tehditlerin ardından İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) istihbarat kurumları tarafından kullanılan internete yönelik teknolojinin kapsamlı şekilde denetlenmesini emretti.

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