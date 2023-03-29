8 ülkenin başbakanından çağrı: Harekete geçin

Litvanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Polonya, Moldova, Çekya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna Başbakanları ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı suçlarını haklı çıkarmak için sosyal medyayı kötüye kullandığı ifade edilerek büyük teknoloji şirketlerine dezenformasyona karşı hareket etme çağrısında bulunuldu.

Teknoloji platformlarının sanal savaş alanları haline geldiği belirtilen açıklamada, dezenformasyonun en önemli ve geniş kapsamlı silahlardan biri haline geldiği vurgulandı.

Sosyal medyanın yanlış ve manipülatif bilgileri yaymak için güçlü bir kanal olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Büyük teknoloji şirketleri uyanık olmalı ve bu tür hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılmaya direnmelidir. Platformlarının savaşı teşvik eden, savaş suçlarını, insanlığa karşı suçları veya diğer şiddet biçimlerini meşrulaştıran propaganda veya dezenformasyon yaymak için kullanılmamasını sağlamak için adımlar atmalıdır. " ifadeleri kullanıldı.