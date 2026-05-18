  • 8 yıllık vergi davası bitti! İspanya Shakira'ya milyonlarca avro ödeyecek
8 yıllık vergi davası bitti! İspanya Shakira'ya milyonlarca avro ödeyecek

'Shakira' lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında vergi kaçırma iddiasıyla açılan davada haklı bulundu.

18 Mayıs 2026 Pazartesi 15:11
İspanya Ulusal Mahkemesi, Shakira'nın İspanya Vergi Dairesi ile yaşadığı yargı sürecinin sonunda Kolombiyalı şarkıcı lehine karar verdi.

Shakira'nın avukat ekibince yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 8 yıllık dava sürecinin ardından sanatçının İspanya'da ikamet etmediği ve vergi yükümlülüğü olmadığının doğrulandığı bildirildi.

Ekonomik İdari Mahkemesinin 22 Temmuz 2021 tarihinde verdiği kararı bozan Ulusal Mahkemesi, Shakira'nın 2011'de 183 günden fazla İspanya'da ikamet ettiğinin kanıtlanmadığı gerekçesiyle sanatçıya uygulanan vergileri ve bununla ilgili cezaları iptal etti.

Mahkemenin kararıyla İspanya maliyesi, Shakira'ya yaklaşık 60 milyon avro ödeme yapmak zorunda kalacak.

Shakira, konuya ilişkin avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman dolandırıcılık olmadı. İddialar doğru olmadığından vergi makamları da bunun aksini kanıtlayamadı." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı şarkıcının 2011'de, 37 farklı ülkede 120 konser verdiği bir dünya turnesinde olduğu belirtildi.

- KARAR TEMYİZE GİDECEK

Diğer yandan Ulusal Mahkemenin kararının, Yüksek Mahkemede temyiz edilebileceği açıklandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye değerlendirme yapan Vergi Dairesi kaynakları, Shakira'nın 2012-2014 yıllarında vergi kaçakçılığı suçlamalarını zaten kabul ettiğini hatırlatarak temyiz başvurusu yapacağını duyurdu.

Eski İspanyol futbolcu Gerard Pique ile 2010-2022 yıllarında birliktelik yaşayan Shakira'nın bu ilişkiden iki çocuğu var.

