Kırgızistan Savunma Bakanlığı, başkent Bişkek'teki Alatoo Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi.

Törene Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, hükümet üyeleri, milletvekilleri, gaziler ve aileleri, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, diplomatlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

- TÖRENDE "BAYRAKTAR TB2"LER SERGİLENDİ

Caparov'un tören alanına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı olarak da bilinen "Aurus"la gelmesi dikkati çekti.

Törende ağır zırhlı araçlar, topçu, hava savunma sistemleri ve hava araçlarının da bulunduğu 120'den fazla askeri ve özel araç geçiş yaptı.

Ala-Too Meydanı'nda ilk kez "Tor M2-KM", "Peçora 2BM" ve "S-300 PS" uçaksavar füze sistemleri tanıtıldı.

Kırgız Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki helikopterler ve ülkede faaliyet gösteren Rus Askeri Hava Üssü'nden havalanan uçaklar gösteri uçuşu yaptı, alandaki dev ekranda Türkiye'den satın alınan "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava araçları (SİHA) gösterildi.

- "BÜYÜK ZAFER'İN 80. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Caparov, "Bugün, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerle birlikte kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu Büyük Zafer, Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının eseridir yani bu ortak bir zaferdir, hepimizin zaferidir!" dedi.

Bu günün yüzlerce milleti, her nesli birleştiren kutsal bir gün olduğunu vurgulayan Caparov, "Bu, atalarımızın yılmaz iradesini, özverisini ve kahramanlığını hatırlatan özel bir gündür." ifadesini kullandı.

Caparov, "Savaş meydanlarında hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısına başımızı eğiyoruz. Zaferle evlerine dönen gazilerimize, kazandıkları ve elde ettikleri her şeyi ordunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanan cephe çalışanlarına sonsuz saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Sovyet yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sırasında 365 bin Kırgız'ı silah altına almış, yaklaşık 100 bin Kırgız can vermişti.

Kutlamalar, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs'ta yarın devam edecek.