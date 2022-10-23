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Dünya

80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır

ABD'nin 101'inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa'ya konuşlandırıldı. Birlik, Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesinde bulunuyor. 'Bağıran Kartallar' olarak da bilinen hafif piyade birliği, dünyanın herhangi bir noktasındaki savaş alanına -yalnızca saatler içerisinde- konuşlandırılmaya hazır şekilde eğitildi ve savaşmaya hazır.

TRT Haber23 Ekim 2022 Pazar 11:21 - Güncelleme:
80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır
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ABD'nin hava indirme birliği Rusya ile savaşa karşı Ukrayna sınırında...

Birlik, Romanya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor.

80 YIL SONRA BİR İLK! "BAĞIRAN KARTALLAR" SAVAŞMAYA HAZIR

ABD'nin 101'inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa'ya konuşlandırıldı.

CBS News'teki habere göre, "Bağıran Kartallar" olarak da bilinen hafif piyade birliği, dünyanın herhangi bir noktasındaki savaş alanına -yalnızca saatler içerisinde- konuşlandırılmaya hazır şekilde eğitildi ve savaşmaya hazır.

"NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazırız." diyen birliğin yardımcı komutanı Tuğgeneral John Lubas, "Biz hafif piyade gücüyüz, ancak yine de uçaklarımız ve hava saldırılarımız için hareketliliğimizi (mobilite) beraberimizde getiriyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Romanya'nın Ukrayna sınırında yer alan tatbikat sahası, Rusya'ya ABD ordusunun burada olduğuna dair "açık bir mesaj" olarak nitelendiriliyor.

Kentucky'deki 101'inci Hava İndirme Birliği'nden toplamda 4 bin 700 civarında asker, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için konuşlandırılmış durumda.

Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmıştı.

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