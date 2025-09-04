İSTANBUL 30°C / 22°C
  • 80 yıl sonra büyük tesadüf! Koruma altına alındı
Dünya

80 yıl sonra büyük tesadüf! Koruma altına alındı

2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalındıktan 80 yıl sonra Arjantin'de yayınlanan bir ev ilanında görülen 17. yüzyıl İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi imzalı 'Bir Kadının Portresi' tablosunun koruma altına alındığı açıklandı.

4 Eylül 2025 Perşembe 06:38
2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan 17. yüzyıl İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi imzalı "Bir Kadının Portresi" tablosunun akıbeti belli oldu. Arjantin Federal Savcısı Daniel Adler, 80 yıl sonra ilk kez geçen ay kaçak Nazi subayı Friedrich Kadgien'in kızı Patricia Kadgien'in yayınladığı bir çevrimiçi ev ilanında görülen tablonun koruma altına alındığını açıkladı.

Patricia Kadgien ve eşinin adli kontrol şartıyla ev hapsine alındığını belirten Adler, tablonun çiftin avukatı tarafından yetkililere teslim edildiğini ifade etti.

Tabloyu basın mensuplarına gösteren Adler, "Bu sergilemeyi, tablonun ortaya çıkarılmasında payı olan kişiler eseri görebilsin diye yapıyoruz. Özellikle gazeteciler soruşturmanın derinleştirilmesinde önemli rol oynadı" dedi. Adler, tablonun bundan sonra nerede muhafaza edileceğine dair bilgi paylaşmadı.

KAYIP TABLO YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hollandalı sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonuna ait olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan "Bir Kadının Portresi" adlı tablo, 80 yıl sonra ilk kez Arjantin'de satışa çıkarılan bir evin ilanında, duvara asılı halde görülmüştü. Söz konusu evin savaş sonrasında Arjantin'e kaçan ve burada ölen eski Nazi Subayı Friedrich Kadgien'in kızı Patricia Kadgien'e ait olduğu belirlenmişti. "Tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eve baskın yapılırken, tablo söz konusu adreste bulunamamıştı.

