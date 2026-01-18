''800 kişinin idam kararı iptal edildi'' iddiası: İran'dan cevap gecikmedi

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Bekayi, "İran'da 800 kişinin idamına ilişkin konuşmalar sorumsuzca ve gerçek dışıdır. Mahkeme kararları zaman alır. Böyle önemli bir konu hakkında zaten bu kadar hızlı karar verilemez." dedi.

İranlı Sözcü, gösteriler esnasında bazı büyükelçiliklerin kapatıldığı yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"İnternetin kesilmesi ve olayların meydana getirdiği endişe nedeniyle bazı büyükelçiliklerin diplomatları, ülkelerine gitti fakat hiçbir büyükelçilik kapanmadı. Geçici olarak giden diplomatların bir an önce geri dönmelerini ve elçilik çalışmalarının normale dönmesini umuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine büyük saygı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da gösteriler birkaç gündür sona ermiş durumda. Ölü ve gözaltı sayısındaki artışın, HRANA'ya ulaşan rakamların teyit edilme sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor.