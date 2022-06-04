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Dünya

83 yaşında tarihe geçti

Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
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ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco'dan 27 Mart'ta denize açılan 83 yaşındaki Horie, 69 günlük seyahat sonrası Japonya'ya ulaştı.

Horie, bitiş çizgisi kabul edilen, Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama ile Tokuşima eyaletleri arasında Kii Kanalı'na yerel saatle 02.39'da ulaştı.

Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.

Seyahat sonrası Horie "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüğüm için oldukça mutluyum" dedi.

Bir ton ağırlığında, 6 metrelik yat "Suntory Mermaid" seyahat boyunca kendi bünyesindeki elektrik ihtiyacını, taşıdığı güneş panellerinden sağladı.

  • Japon
  • Horie Keniçi
  • Pasifik Okyanusu

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