83 yaşında tarihe geçti

ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco'dan 27 Mart'ta denize açılan 83 yaşındaki Horie, 69 günlük seyahat sonrası Japonya'ya ulaştı.

Horie, bitiş çizgisi kabul edilen, Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama ile Tokuşima eyaletleri arasında Kii Kanalı'na yerel saatle 02.39'da ulaştı.

Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.

Seyahat sonrası Horie "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüğüm için oldukça mutluyum" dedi.



Bir ton ağırlığında, 6 metrelik yat "Suntory Mermaid" seyahat boyunca kendi bünyesindeki elektrik ihtiyacını, taşıdığı güneş panellerinden sağladı.

