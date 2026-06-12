NBC News kanalının haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a "suikast" mesajı olarak yorumlanan "86 47" yazısı, federal makamları harekete geçirdi.

Trump yönetiminden bir sözcü, yaptığı açıklamada olayı "vandalizm" olarak nitelendirerek bunun "hoşgörüyle karşılanmayacağını" belirtti.

ABD Başkanı'na karşı her türlü tehdidin son derece ciddiye alındığını bildiren sözcü, sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Park Polisi de çim örneklerinin test edilmek üzere toplandığını ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kuş bakışı görüntülerde, Beyaz Saray yakınlarındaki National Mall Parkı'nın çimlerine silik şekilde "86 47" ifadesinin kazındığı görülüyor.

Askeri terminolojide 86, "birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek" anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.