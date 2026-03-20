İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3213
  • EURO
    51,3521
  • ALTIN
    6712.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  9 bin km uzaktaki ülkede bayram namazı 5 kez kılındı
Dünya

9 bin km uzaktaki ülkede bayram namazı 5 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'nde buluştu. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı.

IHA20 Mart 2026 Cuma 07:44
9 bin km uzaktaki ülkede bayram namazı 5 kez kılındı
ABONE OL

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın eden binlerce kişi, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılım nedeniyle cemaatin camiye sığmaması üzerine bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı. Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir tarafından Müslümanların bayram namazı vesilesiyle Tokyo Camii'nde bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün yoğun bir katılımla namazlarımızı eda ettik" dedi. 5 kez bayram namazı kılındığını hatırlatan Atcı, "4 hocamız, her biri ayrı zaman dilimlerinde namazları kıldırdılar" diye konuştu.

"MESAFELER UZAK OLABİLİR AMA GÖNÜLLERİMİZ BİR"

Japonya'da yaşayan Ömer Faruk Yoldaş ise, Türkiye'den uzakta da olsa Ramazan Bayramı sevincini yaşayabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir" şeklinde konuştu. Yoldaş, "Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Japonya'dan sevgiler, selamlar" ifadelerini kullandı.

"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Endonezyalı Arfat Vati de, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülkeden Müslümanlarla Tokyo Camii'nde bir araya gelmenin sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. Vati, "Buraya gelmek ve ibadetlerimi sürdürebilmek gerçekten harika. Burada evimde gibi hissediyorum. Japonya'daki Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet ediyor olmakan huzur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.