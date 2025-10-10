Alman medyasının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, bu yıl içinde Rheinmetall şirketine 600'den fazla "Skyranger 30" tipi hava savunma sistemi siparişi verecek.

Siparişin toplam 9 milyar avronun üzerinde olacağı belirtildi.

YENİ NESİL HAVA SAVUNMA HAMLESİ

Rheinmetall şirketi sözcüsü, siparişler nedeniyle "Skyranger" üretiminde ciddi artış beklediklerini, hedeflerinin yılda 200 adet üretmek olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms ise "Skyranger" sisteminin bir prototipinin yıl sonuna kadar test edildiği bilgisini paylaştı.

HAVA SAVUNMA AÇIĞINI "SKYRANGER 30" İLE KAPATMAYI PLANLIYOR

Alman ordusu, Gepard hava savunma tankının hizmetten çıkarılmasının ardından ortaya çıkan savunma açığını "Skyranger" ile kapatmayı hedefliyor.

"Skyranger" sisteminin, İHA saldırılarını püskürtebileceği, helikopterler ve hassas güdümlü mühimmata karşı da kullanılabileceği belirtiliyor.