Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesini çevreleyen Esed rejimi, Türk gözlem noktasını da kıskaca aldı. Rejim güçleri 4 milyon sivilin bulunduğu bölgeye doğru kanlı ilerleyişini sürdürüyor.

idlib kenti Suriye’deki iç savaşın ardından silahsız sivillerin sığınağı oldu. Suriye’nin kuzeybatısında kalan bölge muhaliflerin kalesi olarak da biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, Esed’ın en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında gelirken bölgeye rejim güçlerinin ilerleyişi de sürüyor. Gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine yönelik Esed rejiminin kanlı harekâtı hız kesmeden sürüyor. Hava saldırılarıyla sivilleri katleden ve moral üstünlüğünü ele geçiren rejim milisleri, mübarek Kurban Bayramı’nda kara operasyonuna ağırlık verdi. Hama’nın kuzeyine güçlerini yığan Esed rejimi, daha önce kimyasal saldırı gerçekleştirdiği Han Şeyhun’u ele geçirmek adına yine kıskaç taktiğine başvurdu.

MESAFA 5 KM’YE İNDİ

Batıdaki Nabi Yunu beldesinden ve doğudaki Sukeyk’ten eş zamanlı ilerleyen rejim milisleri Han Şeyhun’un merkeziyle arasındaki mesafeyi 5 kilometreye kadar indirdi. Esed’e bağlı güçler ilçenin merkezine ulaşır ve kıskacı tamamlarsa, güneyde yer alan Morik’teki TSK’nın gözlem noktasının İdlib’in merkeziyle bağlantısı kopacak. Böylece Türk askerinin bulunduğu 9 No’lu gözelem noktasını çevrelenmiş olacak. Rejimin Türk gözlem noktasını kuşatması Esed’in bölgede ateşle oynadığını tekrar gözler önüne serdi. Esed rejimine bağlı güçlerin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir muhaliflerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altında kalma riski oluştu. Habit’in, Esed rejimi kontrolüne geçmesiyle bölgedeki çatışmaların seyrinin değiştiğini ifade eden Suriye muhalefeti kaynakları, geçen haftaya kadar rejimin Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediğini ancak Sukeyk Tepesi ve Habit hamlesiyle saldırıların kuşatmaya dönme ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.



MEHMETÇİK’İN KONUŞLANDIĞI ÜS BÖLGESİ

KUŞATMA HAMLESİ

Morik’teki TSK gözlem noktası Rusya destekli Esed rejiminin ilerlediği bölgede, Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor. Muhalifler, saldırıların genişlemesi veya bir kuşatma hamlesinin gerçekleşmesi durumunda Morik’teki gözlem noktasının da kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

12 GÖZLEM NOKTASI VAR

Rejim güçleri İdlib’in güneyinde yer alan ve Türkiye’nin 7 Nisan 2018’de Hama kırsalındaki Tel es Savvan bölgesinde kurduğu 9 No’lu Morik gözlem noktasını kıskaca alması, bölgeyi de ateşe sürüklüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkes gözlem noktaları kurulması çalışmalarını 13 Ekim 2017’de başladı. TSK, Dana ilçesindeki Salva köyünde kurduğu 1 No.lu gözlem noktasıyla ilk 16 Mayıs 2018’de İdlib’in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü’nde 11 No.lu 12’inci gözlem noktasını kurdu.

REJİM GÜÇLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

SURİYE’DE çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneydoğusunda Hama’nın kuzey kırsalında bulunan Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gözlem kulesi iki gün içinde iki kez rejim güçlerinin hedefi olmuştu. Rejime ait topçu birlikleri Morik ve yakınını yoğun şekilde vurmuştu. Atılan top mermilerinden birkaçı 9 numaralı TSK gözlem noktasının yakınlarına isabet etmişti. Suriye ordusuna ait tanklar Hama’dan Morik’e doğru yola çıkmış ve İdlib’in güneyinde Zaviye bölgesinde kurulu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını geçtiğimiz 29 Nisan’da ve 4 ile 12 Mayıs’ta da hedef almıştı.