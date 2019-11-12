9 yaşında elektrik mühendisi olacak

Ancak o, önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak “dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını” alması beklenen bir öğrenci. Üstelik normalde en az 3 yılda tamamlanması gereken elektrik mühendisliği eğitimini, bir yıldan kısa bir süre içinde tamamlayacak. Mart ayında elektrik mühendisliği eğitimine başlayan 9 yaşındaki Laurent, lisans derecesi için son projesini bitirmek üzere. Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, 10 yaşında ABD’deki University of Alabama’dan mezun olan Michael Kearney. En genç üniversite mezunu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yerini alacak olan Laurent Simons, Belçika’nın Oostende kentinde doğdu.