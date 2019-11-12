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9 yaşında elektrik mühendisi olacak

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 20’li yaşlardaki öğrenciler arasında diz üstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons’u, uzaktan görenler, öğretim üyelerinden birinin çocuğu sanıyor.

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Ancak o, önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak “dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını” alması beklenen bir öğrenci. Üstelik normalde en az 3 yılda tamamlanması gereken elektrik mühendisliği eğitimini, bir yıldan kısa bir süre içinde tamamlayacak. Mart ayında elektrik mühendisliği eğitimine başlayan 9 yaşındaki Laurent, lisans derecesi için son projesini bitirmek üzere. Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, 10 yaşında ABD’deki University of Alabama’dan mezun olan Michael Kearney. En genç üniversite mezunu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yerini alacak olan Laurent Simons, Belçika’nın Oostende kentinde doğdu. 

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