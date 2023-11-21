9 yaşında soykırım teşhisi

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 5 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti. New York Times, kardeşlerinin cesetlerini teşhis eden 9 yaşındaki Halid'in acı hikayesini yazdı. "Savaş Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdi" başlıklı haberde 9 yaşındaki Halid Yudeh'in hikayesi anlatıldı. Gazze'deki kalabalık bir morgda NYT fotoğrafçısının yanında ağlayan Halid'in, annesini ve abisini aradığı belirtilirken, Gazzeli çocuğun morgda abisi Halil'i son kez öptükten sonra 8 aylık kız kardeşi Misk'i teşhis ettiği belirtildi.

UYURKEN KATLEDİLDİLER

Küçük Halid kız kardeşine sarılıp ağlarken, "Sen doğduğunda annem çok mutluydu" dedi. Halid'in cenazeleri yan yana dizilen annesi, babası, abisi ve kız kardeşine veda ettiği ve aileden sadece Halid ve 7 yaşındaki erkek kardeşi Tamer'in kurtulduğu belirtildi. Yerel gazeteciler, Yudeh Ailesi'nin 22 Ekim'de İsrail tarafından vurulan iki binada yaşadığını ve 68 aile üyesinin Deyr el Balah'taki saldırılarda yataklarında uyurken öldürüldüğünü söyledi. Deyr el Balah'taki El Aksa Hastanesi'nin morg direktörü Yasir Ebu Amar, birçok kefeni çocuk boyutunda kesmek zorunda kaldıklarını belirterek "Çocuk bedenleri bize parçalar halinde geliyor. Bu dehşet verici. Hiçbir zaman bu kadar çok çocuğun öldüğünü görmemiştik. Her gün, çocukları hazırlarken ağlıyoruz" dedi.

İNGİLİZ GAZETECİ DE YALANI DEŞİFRE ETTİ

FOX, BBC ve Guardian'ın İsrail'in hastane yalanlarını deşifre etmesinin ardından İngiliz gazeteci Maree Campbell da yine bir dezenformasyonu ortaya çıkardı. Campbell, yayınladığı fotoğraflarda, "Hamas'ın komuta merkezi yok, aktif tünel yok, iletişim odası yok, herhangi bir silah yok" dedi. İngiliz gazeteci, görüntüleri yayınladığı karelere şu notu düştü: "Elimizde olan tek şey, Hamas'ın 10 Eylül'de yaralı İsrailli rehineleri tedavi edilsinler diye hastaneye getirmeleri."

"SİYONİST İSRAİL, ABD'NİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Gazze'deki festival alanında öldürülen sivillerin İsrail helikopterleri tarafından vurulduğunu ilik ortaya çıkaran ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, 'siyonizm ABD karşıtıdır" diyerek Amerikalıları uyardı. Ritter şu ifadeleri kullandı: "Siyonist İsrail, İncil'deki 'büyük İsrail' kavramıyla tanımlanıyor. Siyonist İsrail ABD'nin dostu değil, tam tersi. Siyonist İsrail, ABD sırlarını ABD'ye düşman ülkelerle paylaştı. Siyonist İsrail ABD seçimlerine aktif olarak müdahale ediyor. Siyonist İsrailli yetkililer, ABD Kongresi'ne 'sahip olmakla' övünüyorlar. Siyonist İsrail, ABD'nin en büyük düşmanıdır; bir parazit gibi, Amerikan siyasi ve sosyal söyleminin dokusuna sızmıştır. İsrail'in, eşit iki devletli çözümün parçası olarak var olma hakkı vardır. Siyonist İsrail'in var olma hakkı yoktur. Siyonist İsrail nükleer silahlara sahip olamaz."