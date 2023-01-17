9 yıl sonra geri adım: Kosova'yı tanımaktan vazgeçtik

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı geri çekme kararının kesin olduğunu belirtti.

Dussey, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldiği Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünün savunulması söz konusu olduğunda ülkesinin, Sırbistan'a koşulsuz desteğini garanti ettiğini söyledi.

Ülkesinin yalnızca "tek bir Sırbistan'ı" tanıdığını kaydeden Dussey, "Kosova'nın tanınmasını geri çekme kararı kesindir." ifadesini kullandı.

Dussey, ülkesi ile Sırbistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Eğitimden ekonomiye birçok alanda daha güçlü ilişkiler istiyoruz. Turizm ve tarım alanlarında da işbirliklerini arttırmak isteriz." diye konuştu.

Sırp Bakan Dacic ise "Sırbistan ve Togo, zaman zaman unutulmuş olabilecek geleneksel bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu işbirliği ve dostluğu yeniden kurmak ve güçlendirmek istiyoruz." dedi.

- SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'TEN TOGO PAYLAŞIMI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togo'nun Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği takdirle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Vucic paylaşımında ülkesi ile Togo arasındaki ilişkilere değinerek, "Karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı, geleneksel ve samimi bir dostlukla bağlıyız. Öncelikle karşılıklı çıkarlar etrafında işbirliğini genişleterek bu ilişkileri daha da güçlendirmeye devam etmek bize bağlı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi ile Togo arasında, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, spor ve bilgi teknolojileri alanlarında "önemli işbirliği fırsatlarının" bulunduğunu belirtti.

Brnabic ayrıca, ülkesinin sahip olduğu deneyimleri Togo'ya aktarabileceğine dikkati çekti.

Togo, Kosova'nın bağımsızlığını 2 Temmuz 2014'te tanımıştı.