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Dünya

9 yıl sonra ilk! Çin kırmızı alarm verdi

Çin'in başkenti Pekin'de, iki gündür 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle 2014'ten bu yana ilk kez alarm seviyesi bu sabah kırmızıya yükseltildi.

IHA23 Haziran 2023 Cuma 12:28 - Güncelleme:
9 yıl sonra ilk! Çin kırmızı alarm verdi
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Çin'in başkenti Pekin'de hava sıcaklığı, bugün öğleden sonra 40 santigrat dereceye ulaştı. Pekin Belediyesi Meteroloji Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, gözlemevinin kurulduğu 1951 yılından bu yana Pekin'de hava sıcaklığının ilk kez art arda iki gün 40 santigrat dereceyi geçtiği bilgisi verildi. Pekin'de ayrıca 9 yıl aradan sonra ilk kez yüksek hava sıcaklığı nedeniyle uyarı sisteminde en üst seviye olan kırmızı alarm verildi.

HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ AŞMIŞTI

Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip Pekin'de, dün hava sıcaklığı bir kasabada 41,8'e ulaşarak kentin haziran ayı rekorunu kırmıştı. Hava sıcaklığının Mayıs 2014'ten bu yana ilk kez 40 santigrat dereceyi aştığı Pekin'de, daha önce Haziran ayındaki en yüksek sıcaklık 1961 yılında 40,6 olarak kayıtlara geçmişti. Pekin Meteroloji Gözlemevi, kentte 1951 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklığının 24 Temmuz 1999'da 41,9 santigrat derece olduğunu açıklamıştı.

SICAKLIKLAR 10 GÜN SÜRECEK

Öte yandan sıcak hava dalgası, Pekin'in yanı sıra, Tianjin kenti, Hebei ve Shandong eyaletlerini de geçen haftadan bu yana etkisi altına aldı. Çin Meteoroloji İdaresi'nden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki yüksek sıcaklıkların önümüzdeki 10 gün devam edeceği bildirildi.

Yerel birimler, halkı sıcak hava karşısında dikkatli olmaya, yaşlı ve hassas grupları açık havadaki etkinliklere katılmaktan kaçınmaya çağırdı. Kent içinde ve ormanlık alanlardaki yangın tehlikesine karşı da teyakkuzda olunması, ilgili birimlerin yol bakımı çalışmalarına ve trafik düzenlemelerine gereken hassasiyeti göstermeleri çağrısı yapıldı.

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