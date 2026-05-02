İngiliz Gasperados dalış ekibi, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltısı tarafından batırılan ve 107 yıldır kayıp olan USCGC Tampa enkazını, Cornwall açıklarında 91 metrede buldu.

Üç yıllık araştırma sonrası gemi, 131 mürettebatıyla 1918'de yok olmuştu. Donanma arşiv görüntüleri kimliği kesinleştirdi.

1918'de Tampa, yakıtı azaldığı için konvoydan ayrılıp Galler'e yönelirken, UB-41 denizaltısının torpidosuyla vuruldu; patlama gemiyi 3 dakikada batırdı. 111 sahil güvenlik, 4 ABD donanması ve 16 İngiliz hayatını kaybetti. Enkazın savaş mezarı olarak korunacağı açıklandı.