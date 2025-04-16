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Dünya

Aadan Yabaal kentinin kontrolü terör örgütü Eş-Şebab'a geçti

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, Orta Şebelle bölgesinde bulunan stratejik Aadan Yabaal kentini düzenlediği saldırının ardından kontrol altına aldı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Aadan Yabaal kentinin kontrolü terör örgütü Eş-Şebab'a geçti
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü Eş-Şebab, Orta Şebelle bölgesinde bulunan stratejik Aadan Yabaal kentini kontrol altına almak için saldırı başlattı.

Sabah saatlerinde intihar saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından örgüt mensupları ile Somali güvenlik güçleri arasında saatler süren yoğun çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucunda hükümet güçlerinin kentten tamamen çekildiği, örgüt üyelerinin ise kentin merkezine kadar ilerleyerek kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Bölge sakinleri, saldırılar sırasında ağır silahların kullanıldığını ve yoğun çatışma seslerinin saatlerce sürdüğünü aktardı.

AADAN YABAAL, YAKLAŞIK 15 YIL BOYUNCA EŞ-ŞEBAB'IN KONTROLÜNDE KALMIŞTI

Aadan Yabaal kenti, yaklaşık 15 yıl boyunca Eş-Şebab'ın kontrolünde kalmış, Aralık 2022'de Somali ordusunun düzenlediği operasyonla örgütten geri alınmıştı.

Örgütün kenti yeniden ele geçirmesi, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütü, 2007 yılından bu yana Somali'de hükümet güçleri ve sivillere yönelik birçok saldırı düzenliyor. Örgüt, ülkenin kırsal bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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