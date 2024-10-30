AB 2024 genişleme paketi: Batı Balkan ülkelerine üyelik yolunda kritik adımlar

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin, iki ülke arasındaki diyalog sürecine bağlı olduğunu belirterek, tarafları daha önce mutabık kaldıkları anlaşmaları uygulamaya davet etti.

Sorulan bir soru üzerine Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamaması durumunu değerlendiren Borrell, şunları kaydetti:

"Ortak ilkeler ve değerler hususunda müzakerelerin devam ettiği Sırbistan'a güvenmek istiyoruz. Sırbistan'ın stratejik yönü konusunda güvence vermesine ihtiyacımız var. Sırbistan'ın geleceğinin AB'de olduğu kanaatindeyim. Er ya da geç Sırbistan'ın AB'nin dış politikasıyla uyum sağlayacağına inanıyorum."

Varhelyi de Kosova için vize serbestisi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdiğini, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını anımsattı.

Karadağ ile müzakerelerin son aşamasına gelindiğini duyuran Varhelyi, "Bu, Karadağ'daki fasılları kapatmaya başladığımız ve üyelik sürecinin tamamlanmasının yolunu açtığımız anlamına geliyor." dedi.

AB KOMİSYONU BÖLGE ÜLKELER İÇİN İYİMSER

Bu arada, Kosova'nın Aralık 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunduğu anımsatılan raporda, AB Komisyonunun AB Konseyinin talebi doğrultusunda Kosova'nın üyelik başvurusu hakkında bir görüş hazırlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Raporda, Kosova'nın hukukun üstünlüğünü, kamu yönetimini güçlendirme ve ifade özgürlüğünü koruma çabalarını yoğunlaştırması gerektiğine işaret edildi.

Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen gerginliğin devam ettiği belirtilen raporda, ilişkilerin normalleşmesinin AB üyelik sürecinde büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Raporda, Arnavutluk'un katılım müzakerelerini 2027 sonuna kadar tamamlama hedefinin bulunduğu, Kuzey Makedonya'nın da AB hedeflerine doğru büyük bir kararlılıkla ilerlediği belirtildi.

Bosna Hersek'in ise AB üyelik sürecinde somut adımlar attığı kaydedilen raporda, Karadağ'ın katılım müzakerelerini 2026 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

Raporda, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'ya hukukun üstünlüğünü koruma çabalarını yoğunlaştırması gerektiğine işaret edildi. Kuzey Makedonya'nın yargı, yolsuzlukla mücadele ve organize suçla mücadeleyi sürdürmesi ve Bosna Hersek'in bekleyen anayasa ve seçim reformlarını acilen sonuçlandırması talep edildi.