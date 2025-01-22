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Dünya

AB, 3 Şubat'ta ''savunma zirvesi'' düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosuna (AP) 3 Şubat'ta AB'nin ilk 'savunma zirvesi'ni düzenleyeceğini bildirdi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
AB, 3 Şubat'ta ''savunma zirvesi'' düzenleyecek
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1 Aralık 2024'te göreve gelen eski Portekiz Başbakanı Costa, AP'ye ilk kez hitap etti.

Costa, AB'nin barışı korumak için kurulan bir Birlik olduğunu anımsatarak, Ukrayna'nın desteklenmesine ve uluslararası hukuka bağlılığı yineledi.

Rekabet, yenilikçilik ve "hiçbir kesimi geride bırakmayan" bir AB bütçesi mesajları veren Costa, konuşmasında en fazla "ortak savunma" üzerinde durdu.

Costa, "Barışı korumak için kendi savunmamız, stratejik özerkliğimiz ve egemenliğimiz için daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Bu nedenle 2014'ten beri ve özellikle 2022'den sonra üye devletler savunma bütçelerini artırıyorlar." dedi.

AB kurumları arasında "genel bir aciliyet duygusu ve stratejik amacın" bulunduğunu belirten Costa, 3 Şubat'ta AB tarihinde ilk defa bir "savunma zirvesi" düzenleneceğini duyurdu.

Costa, zirveye AB kurumları ve liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de davet edildiğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı, "Savunma ve rekabet birbirini tamamlar, savunmaya entegre bir şekilde yatırım yaparken, güvenli bir Avrupa tedarik zinciri, ağ, enerji, özerklik ve yenilikçi bir endüstri inşa etmek ekonomilerimizi ve iş alanı oluşturmamızı canlandırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

  • AB savunma zirvesi
  • Antonio Costa
  • Avrupa Parlamentosu

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