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AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avroluk fon sağlama taahhüt edilirken 18 Mart'ta ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avroluk kısmını aktardı.
 
AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulundu.
 
Açıklamada, sığınmacıları desteklemek için kurulan AB fonuna toplam 6 milyar avronun tahsis edildiğine dikkat çekilerek, fon kapsamında 4,3 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.
 
Fon kapsamında çeşitli projelere 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar avroluk ödeme yapılmasının beklendiği belirtilen değerlendirmede bu rakamın 2020 sonunda 4 milyar avroyu bulacağı ifade edildi ve fonun tamamının Türkiye'deki sığınmacılara aktarılmasının ise en geç 2025 yılında gerçekleşeceğine işaret edildi.
 
AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt ederken 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.
 
Fonların, Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.
 
Dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını değişik uluslararası platformlarda dile getiriyor.

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