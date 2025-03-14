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Dünya

AB Adalet Divanı'ndan terör örgütü PKK'ya ret

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, terör örgütü PKK'nın AB mahkemeleri tarafından geçmiş yıllarda kendisine ilişkin alınan ve kısıtlayıcı tedbirler içeren kararlara yaptığı itirazı reddetti.

AA14 Mart 2025 Cuma 13:43 - Güncelleme:
AB Adalet Divanı'ndan terör örgütü PKK'ya ret
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AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı, PKK'nın 2015-2017 arasında ve 2019, 2021, 2022 yıllarında kendisine yönelik verilen kararlara ilişkin 27 Ocak 2023'te yaptığı temyiz başvurusunu kabul etmedi.

Böylece üst mahkeme, terör örgütü hakkında daha önce verilen kararları onaylamış oldu.

PKK, 2002'den bu yana AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Bu kapsamda AB, terör örgütü PKK'ya finansal varlıkların dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımlar uyguluyor.

Örgüt, terör örgütü listesinden çıkmak ve bununla bağlantılı olarak finansal kaynaklarının dondurulması gibi tedbirlere karşı AB Genel Mahkemesi nezdinde 30 Kasım 2022'de başvurmuş ancak sonuç alamamıştı.

  • AB Adalet Divanı
  • terör örgütü

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