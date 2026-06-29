AB alarmda! Orman yangınlarına karşı yeni dönem başladı

AB Konseyi, üye ülkelerin orman yangınlarını daha etkin şekilde önlemesi, yangınlara hazırlanması, müdahale kapasitesini artırması ve yangın sonrası iyileştirme çalışmalarını güçlendirmesi amacıyla hazırlanan entegre orman yangını risk yönetimi tavsiye kararını kabul ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, önerinin AB genelinde 1 milyon hektardan fazla alanın yandığı ve AB sivil koruma mekanizmasının eşi benzeri görülmemiş sayıda devreye girmesine neden olan 2025 sezonunun ardından geldiği bildirildi.

İklim değişikliği ve arazi kullanımındaki değişimler gibi çeşitli etkenler nedeniyle Avrupa genelinde orman yangını riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, afet risk yönetiminin tüm aşamalarını kapsayan daha koordineli ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, tavsiyenin, üye ülkeleri sürdürülebilir arazi ve orman yönetimi yoluyla önleme çalışmalarını güçlendirmeye, verilerden, risk değerlendirmelerinden ve erken uyarı sistemlerinden daha iyi yararlanarak hazırlık düzeyini artırmaya ve orman yangınlarına müdahale konusunda işbirliğini ve karşılıklı işlerliği geliştirmeye teşvik ettiği belirtildi.

Tüm afet risk yönetimi döngüsünü kapsayan daha koordineli ve entegre bir yaklaşım gerektiği vurgulanan açıklamada, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, yerel toplulukların desteklenmesi, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarının güçlendirilmesi ile orman yangını risk yönetimi için yönetişim ve uzun vadeli finansmanın geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.