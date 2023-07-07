İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0994
  • EURO
    28,5727
  • ALTIN
    1602.57
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

AB, Amazon'a soruşturma açtı

Avrupa Birliği (AB), Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alma girişimine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 00:47 - Güncelleme:
AB, Amazon'a soruşturma açtı
ABONE OL

AB Komisyonu, ABD merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını değerlendirmek üzere rekabet soruşturması açıldığını açıkladı.

Açıklamada, satın almanın Amazon'un robot elektrikli süpürgeler piyasasındaki rekabeti kısıtlaması ve çevrim içi pazar yeri sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirmesine olanak sağlayacağından endişe duyulduğu kaydedildi.

Bu konuda rekabet endişelerini belirlemek üzere araştırma yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, satın alma girişiminin 1 Haziran 2023'te AB Komisyonuna bildirildiği, soruşturmanın 15 Kasım'a kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.