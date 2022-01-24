AB: Avrupa güvenliği bölünemez

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:17

AB Konseyi, Rusya'nın Avrupa'da güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'ya yaptığı önerilerden sonra Avrupa'nın güvenliği konusunda kararlar aldı.

Konsey'den yapılan açıklamada, "AB Konseyi, Avrupa güvenliğinin durumu hakkında kararları onaylamıştır. Kararlar, Avrupa güvenliğinin bölünemez olduğunu ve Avrupa güvenlik düzenine herhangi bir meydan okumanın AB'yi ve AB üyesi ülkeleri etkilediğini belirtmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istemişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyordu.

Rusya, NATO'nun Romanya ve Bulgaristan'daki askeri birliklerini çekmesini istemiş, NATO bunu reddetmişti.

- AB YAPTIRIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

AB Konseyi ayrıca "Rusya'nın saldırgan eylemlerini ve Ukrayna'ya yönelik tehditlerini" kınadı. Rusya'ya gerginliği düşürme çağrısı yapılan Konsey kararlarında, Rusya'nın mevcut uluslararası kurallara uyması, halihazırdaki uluslararası mekanizmalar yoluyla yapıcı diyaloğa girmesi istendi.

Konsey kararlarında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir askeri saldırganlığının çok ağır sonuçları ve yüksek bedeli olacağı tekrarlanarak, AB'nin Rusya'ya karşı uygulayacağı yaptırımlarla ilgili çalışmaların hızlandırıldığı bildirildi.

Kararlarda Ukrayna'ya AB'nin destek vermeyi sürdüreceği vurgulandı. AB Konseyi, Avrupa'nın güvenliğinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Helsinki Nihai Anlaşması ve Paris Şartı'ndaki esas ilkelere dayandığının altını çizdi. Bu ilkeler, ülkelerin egemen eşitliği ve toprak bütünlüğü, sınırların ihlal edilemezliği, güç kullanımı ve tehdidinden kaçınılması, ülkelerin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme ve değiştirme özgürlüğü şeklinde sıralandı.

AB Konseyi, ABD, NATO, Ukrayna ve diğer ortak ülkelerle koordinasyon ve güçlü iş birliğinin süreceğini bildirdi.