AB, Azerbaycan-Ermenistan arasında gelecek ay Brüksel'de yapılacak görüşmelerden umutlu

Borrell, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ'daki durumla ilgili oturuma katıldı.

AB'nin bu bölgedeki istikrarın sağlanmasındaki kararlılığına işaret eden Borrell, bunu iki ülke arasında müzakereleri kolaylaştırarak mayın temizleme, kayıp kişilerin akıbetini belirleme, esir takasına yönelik çalışmalarla, muhtemel gerilim noktalarını belirleyerek çatışmanın yeniden ortaya çıkma ihtimalini düşürmeye çalışarak yaptığını belirtti.

AB'nin bölgedeki misyonunun ise tamamen sivil nitelikte olduğuna dikkati çeken Borrell, "Bu misyon, barış sürecinin bir parçası ama onu ikame edemez. Bu kapasiteye sahip değil. Tek çözüm, diplomatik yollarla olacaktır." ifadesini kullandı.

Mevcut müzakereler çerçevesinde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Borrell, 21 Temmuz'da Brüksel'de Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yine bir araya geleceğini bildirdi.

Josep Borrell, "Soruna tümüyle çözüm bulunabileceğine dair umut mevcut." dedi.

- "Laçın Koridoru'nda kontrol noktası barış sürecine aykırı" iddiası

Borrell, Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'na kontrol noktası kurmasının barış süreci için güven tesis etme çabalarına tamamen aykırı olduğunu iddia etti.

AB'nin ve uluslararası toplumun, Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a bu kontrol noktasından geçiş izni vermesini istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını ve bunu zorla yaptırma gücü olmadığını savundu.

Laçin Koridoru'nun, AB misyonunun sorumluluk ve coğrafi yetki alanı dışında kaldığını vurgulayan Borrell, misyonun yalnızca sınırın Ermenistan tarafında bulunduğunu, Azerbaycan'ın kendi topraklarında faaliyet göstermesine izin vermediğini iddialarına ekledi.

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.



Bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuş, Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Laçın yolunun başlangıcında sınır kontrol mekanizmasının kurulmasının gidiş gelişlerin şeffaflığını ve güvenliğini sağlayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun, bu noktadan çift yönlü Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçlerle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.

Azerbaycan'ın, sınır kontrol rejiminin şeffaf ve güvenli şekilde işlemesi için Ermenistan ile işbirliğine hazır olduğu vurgulanmıştı.