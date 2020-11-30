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Dünya

AB, Biden döneminin transatlantik ilişkilerde fırsat olacağını düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde transatlantik ilişkilerinin özellikle ticaret, güvenlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında gerilediğini, Biden döneminin bunları düzeltmek için fırsat olacağını düşünüyor.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:48
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Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, bugün, AB-ABD ilişkileri hakkında liderlerin 10-11 Aralık'taki zirve toplantısına hazırlık kapsamında görüşme yapacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gelecek hafta, AB ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunacak. Liderler, aralıktaki zirvede ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceği hususunu görüşecek.

Michel, Biden'ı 2021'in ilk yarısında biri video konferans yöntemiyle olmak üzere 2 toplantıya davet etti.

Toplantılardan ilkinin ocakta Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra yapılması bekleniyor. Biden'ın Brüksel ziyaretinin ise bahar aylarında düzenlenmesi amaçlanıyor.

- Biden döneminin fırsat olacağı düşünülüyor

AB yönetiminin ABD ile ilişkilerde üzerinde durduğu 5 ana başlık bulunuyor. Bunlar "Kovid-19 salgınıyla mücadele, ekonomik toparlanmayı hızlandırma, iklim değişikliği, çok taraflılık ve ortak değerlerin korunması, barış ve güvenliğin desteklenmesi" olarak sıralanıyor.

AB, Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde transatlantik ilişkilerinin özellikle ticaret, güvenlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında gerilediğini, Biden döneminin bunları düzeltmek için fırsat olacağını düşünüyor.

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