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Dünya

AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı

AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:27
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Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının toplantısının ana gündemini Belarus oluşturuyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus'ta barışçıl gösterilere yönelik baskının arttığını, bugünkü toplantıda Belarus halkına AB olarak nasıl destek olacaklarını tartışacaklarını söyledi.

Borrell, "Aynı zamanda Aleksandr Lukaşenko'yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız Belarus hükümetiyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." dedi.

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AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı.

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