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Dünya

AB dışişleri bakanları Kiev'de toplanacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının gelecek toplantısının ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacağını duyurdu.

AA19 Eylül 2023 Salı 09:39 - Güncelleme:
AB dışişleri bakanları Kiev'de toplanacak
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AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu vesilesiyle bulundukları New York'ta gayri resmi toplantı yaptı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Borrell, AB ve üyelerinin BM Genel Kurulu marjında 133 ülke ile görüşeceğini ve ana gündemin "iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, uluslararası finansal mimarideki reform ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş" olacağını söyledi.

Borrell, "Barış formülüne mümkün olduğu kadar çok sayıda BM üyesinin desteğini sağlamak için Ukrayna ile çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için de tüm bakanlarımız ortaklarıyla yoğun temaslarını sürdürecek." dedi.

AB dışişleri bakanlarının toplantıda Ukrayna'ya verilecek güvenlik taahhütlerini ele aldığını ifade eden Borrell, gelecek haftalarda yapılacak dışişleri bakanları toplantısının ise ilk kez Kiev'de düzenleneceğini bildirdi.

- "OTURUP ONLARIN GELMESİNİ BEKLEYEMEYİZ"

Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in New York'a gelmemesiyle ilgili bir soruyu, "Çalışmaya devam etmek zorundayız. Oturup onların gelmesini bekleyemeyiz. Acil bir durumumuz var. Her gün insanlar ölüyor. Ne kadar erken biterse can kayıplarını engellemek için o kadar iyi. Öncelikle Ukraynalılar, Rus askerleri ve dünyada savaştan etkilenen diğer herkes." yanıtını verdi.

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