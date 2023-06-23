İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,0517
  • EURO
    27,2932
  • ALTIN
    1553.61
  • BIST100
    5567.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB dışişleri bakanlarının Türkiye değerlendirmesi ertelendi
Dünya

AB dışişleri bakanlarının Türkiye değerlendirmesi ertelendi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının gelecek haftaki toplantısında yapılması planlanan Türkiye konulu değerlendirme temmuzda yapacakları bir sonraki toplantıya kaldı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 17:29 - Güncelleme:
AB dışişleri bakanlarının Türkiye değerlendirmesi ertelendi
ABONE OL

Lüksemburg'da pazartesi düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bir bölümünde "Türkiye'deki seçimler sonrası durum" hakkında bir değerlendirme yapılması öngörülüyordu. Ancak AB yetkililerinin bir süre önce mevcut durumu ele aldığı ve bakanların değerlendirmesinin ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Adının verilmesini istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye'yi 20 Temmuz'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ele almaya verdiklerini bildirdi.

Türkiye'de milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin mayısta yapıldığını hatırlatan AB yetkilisi, "Türkiye'nin politikalarının neler olacağını görmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bazı değişiklikler yapabilecek bir hükümet var. Bu yüzden gelişmelerin nasıl olacağını görmek için biraz daha zaman vermek istedik." diye konuştu.

  • AB-Türkiye ilişkileri
  • Dışişleri Bakanları toplantısı
  • Güncel siyasi gelişmeler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.