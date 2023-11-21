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Dünya

AB, Filistin'e kalkınma yardımlarına devam edecek

Avrupa Birliği (AB), 7 Ekim'den sonra Hamas'a gitmesini engellemek için gözden geçirdiği kalkınma yardımının devam etmesinde sakınca tespit edilmediğini duyurdu.

AA21 Kasım 2023 Salı 19:04 - Güncelleme:
AB, Filistin'e kalkınma yardımlarına devam edecek
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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu gözden geçirme sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Dombrovskis, incelemede AB yardımlarının doğrudan veya dolaylı olarak "terör örgütü Hamas"a fayda sağladığına dair hiçbir belirti bulunamadığını, yardımların aksamadan süreceğini açıkladı.

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Filistin'e yönelik tüm AB yardımlarının durdurulduğunu duyurmuştu.

AB yönetimi kısa süre sonra bunu düzelterek yardımların "Hamas'a gitmesini engellemek için gözden geçirileceğini" açıklamıştı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 2021-2024 dönemi için ayrılan toplam 1,2 milyar avroluk fonun 691 milyonunun halihazırda kabul edildiği, buna Filistin yönetimine doğrudan katkılar, sivil toplum kuruluşlarına verilen destek, uluslararası finans kurumları aracılığıyla projeler ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına yapılan katkıların dahil olduğu belirtildi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Barry Andrews, AB'nin 2024 için Filistin'e 168 milyon avroluk kalkınma yardımının "mevcut çatışma öncesinde" fiilen dondurulmuş olduğunu belirterek, Varhelyi'yi, 7 Ekim'den önce de Filistin'e yardımları geciktirmekle suçlamıştı.

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