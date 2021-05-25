AB, Filistin'e yapacağı insani yardım miktarını artırdı

AA 25 Mayıs 2021 Salı 21:08 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 21:08

AB Komisyonu, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, son dönemde yaşanan şiddet olaylarının mağdurlarını desteklemek için AB'nin Filistin'e insani yardımını 8 milyon avro artırma kararı aldığı, bu çerçevede Filistinlilere 2021 yılında tahsis edilen toplam desteğin 34,4 milyon avroya yükseltildiği kaydedildi.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin seyahat kısıtlamalarına maruz kaldığı anımsatılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, son dönemdeki İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk 248 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı anımsatıldı.

Toplam 2,5 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu hatırlatılan açıklamada, bunların 1 milyon 570 bininin Gazze şeridinde abluka altında yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede özellikle son bir yılda yaşam koşullarının hızla ağırlaştığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes 21 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.