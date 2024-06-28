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Dünya

AB finansman arayışında! Savunma sanayisini güçlendirmek ve eksiklikleri gidermek öncelikli hedef

Üçüncü dünya savaşı söylemlerinin arttığı bir dönemde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri, savunma sanayisi yatırımlarını artırmak ve eksiklikleri gidermek için finansman arayışına başladı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 11:04 - Güncelleme:
AB finansman arayışında! Savunma sanayisini güçlendirmek ve eksiklikleri gidermek öncelikli hedef
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiriye göre liderler, Avrupa'nın stratejik bağımlılıklarını azaltmak ve "savunmaya hazır olma halini" güçlendirmek amacıyla acil, ivedi ve orta vadeli savunma ihtiyaçlarını ele alan stratejinin ana hatlarını belirledi.

EKSİKLER BELİRLENECEK

Avrupa savunma teknoloji ve sanayisinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan liderler, üye ülkeler, AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni bu doğrultudaki çalışmaları ilerletmekle görevlendirdi.

Bu kapsamda, savunma kabiliyeti eksikliklerinin belirlenmesi ve Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi (EDIS) ile Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) girişimlerinin ilerletilmesi kararlaştırıldı.

ÜYE ÜLKELERİN ÇIKARLARI GÖZETİLECEK

Liderler, Komisyon ve Yüksek Temsilci'den, savunma sanayisini güçlendirmek ve kritik eksikliklerin giderilmesi için kamu ve özel finansman seçeneklerini sunmalarını istedi. Bu seçenekler, daha sonra Konsey tarafından ele alınacak.

Savunmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Konsey girişimleri, üye ülkelerin güvenlik ve savunma politikaları ile çıkarlarına saygı göstermeyi hedefliyor.

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