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Dünya

AB: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni 'devralma' planıyla ilgili açıklaması üzerine, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
AB: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası
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El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına" ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

El Anouni, AB'nin pozisyonunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunun altını çizdi.

TRUMP'IN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

  • Gazze Şeridi
  • Filistin Devleti
  • AB Komisyonu

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