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Dünya

AB, Gazze için harekete geçti! Bağış platformu oluşturuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Gazze'nin yeniden inşası için gerekli finansmanı toplamak amacıyla bağış platformu girişimi başlatacaklarını duyurdu.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
AB, Gazze için harekete geçti! Bağış platformu oluşturuyor
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Suica, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin yönetimini desteklemek amacıyla AB'nin "ekonomik reform paketi" hazırladığını belirten Suica, pakete ilişkin detayların bugün Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yapılacak görüşmenin ardından duyurulacağını aktardı.

"SİYASİ BASKI KURULMASINA İHTİYAÇ VAR"

Suica, Filistinlilere yardım sağlanırken aynı zamanda İsrail'e el koyduğu Filistin'e ait vergi gelirini serbest bırakması için siyasi baskı kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gazze'nin yeniden inşası için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade eden Suica, çabaların devam edebilmesi için ateşkesin yeniden sağlanmasının ön koşul olduğunu söyledi.

AB KOMİSYONU, GAZZE İÇİN BAĞIŞ PLATFORMU OLUŞTURMAYI PLANLIYOR

Suica, yeniden inşa için finansmanın sağlanması konusunda AB'nin diğer ülkelerin desteğine ihtiyacını olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle bir bağış platformu başlatacağımızı duyuruyorum çünkü Arap ülkelerini de bu girişimde görmek istiyoruz ve önümüzdeki haftalarda bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

  • AB Komisyonu
  • Dubravka Suica Gazze
  • bağış platformu

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