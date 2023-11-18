AB: Gazze Şeridi'ni yalnızca Filistin Yönetimi idare edebilir

Borrel, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Manama Diyaloğu Konferansı'nda konuştu. Borrel, "Hamas artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamaz, peki Gazze'yi kim yönetecek? Bunu yalnızca Filistin Yönetimi'nin yapabileceğine düşünüyorum. Ramallah'taydım ve bu sorumluluğu almaya hazır olduklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümün önemine değinen Borrel, "30 yıldır tekrar tekrar, iki devletli çözümü tekrar edip duruyoruz ancak bunu uygulamak için hiçbir şey yapılmıyor." dedi.

Borrel, iki devletli çözümün uygulanması için bir şey yapılmamasının, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişlemesine yol açtığını kaydetti.

Filistin topraklarının gittikçe azaldığını ve aralarında bağlantının olmadığını hatırlatan Borrel, bu durumun iki devletli çözümün uygulanmasında bir engel oluşturduğunu vurguladı.

ÜRDÜN: GAZZE SAVAŞI İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYACAK

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de konferanstaki konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne açtığı savaşın meşru müdafaa olmadığının altını çizerek, "Bu açıkça bir saldırganlıktır." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağını vurgulayan Safedi, bununla İsrail'in güvenliğini sağlayamayacağını ifade etti.

Ürdünlü Bakan, "İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini nasıl gerçekleştirebileceğini anlayamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve yakıtın girişini engellemenin "savaş suçu" sayıldığını hatırlatan Safedi, Ürdün olarak Filistinlilerin göçe zorlanmasına izin vermeyecekleri, bunun için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini kaydetti.

"SAVAŞ, BÖLGESEL GÜVENLİĞİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"



Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci ise Gazze'de sivillere saldırılmaması konusunda sürekli uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, "Bugün Gazze'de silahsız sivillere karşı barbarca korkunç eylemler görüyoruz." diye konuştu.

Hureyci, "Uzayan bu gayrimeşru savaş bölgeyi büyük krize sürüklüyor, bölgesel güvenliği istikrarsızlaştırıyor ve tüm barış imkanlarını yok ediyor." uyarısında bulundu.