AB, güvenli uydu ile internet hizmeti sunacak IRIS için sözleşme imzaladı

AB Komisyonu, 290 uydudan oluşan çok yörüngeli uydu internet sistemi IRIS için SpaceRISE konsorsiyumuyla sözleşme yapıldığını açıkladı.

AB'nin SpaceRISE konsorsiyumu ile yapılan ortaklıkla yeni sistemi geliştireceği, konuşlandıracağı ve işleteceği belirtilen açıklamada, bunun Avrupa'nın güvenli bağlantısını sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, IRIS'in uzun vadeli zorluklara karşı güvenli, dayanıklı ve gelişmiş uydu bağlantısı sunacağı vurgulandı.

IRIS'in kullanıcılara gelişmiş bağlantı hizmetleri sağlayacağı ve AB genelindeki bağlantı boşluklarını kapatacağına dikkat çekilen açıklamada, sistemin Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve teknolojisini destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, IRIS sistemin hem orta hem de alçak yörüngenin avantajlarından faydalanacağı, sistemin özel şirketlere ve vatandaşlara yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti vereceği belirtildi.

Projenin uygulanmasından sorumlu SpaceRISE konsorsiyumunun Avrupa uydu ağı operatörlerinden SES SA, Eutelsat SA ve Hispasat SA'yı bir araya getirdiği hatırlatılan açıklamada, bunun Avrupa genelinde alt yüklenici ekip tarafından da destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, konsorsiyumun önemli ortakları arasında Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence ve Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat ve Thales SIX'in de yer aldığı bildirildi.

Konsorsiyumla yapılan 12 yıllık imtiyaz sözleşmesinin, 2030'a kadar ticari bağlantı hizmetlerini sağlamak için güçlü bir kamu-özel sektör ortaklığı teşkil ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, IRIS'in kamu finansmanının AB ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), özel yatırımlarının ise SpaceRISE konsorsiyumu tarafından yapılacağı ifade edildi.

Bu platformun başta ABD'deki Starlink sistemine ve bu alanda sayıları artması beklenen diğer sistemlere rakip olması hedefleniyor.

Toplam maliyetinin 10 milyar avroyu bulması beklenen IRIS'e AB kendi bütçesinden önemli mali kaynak sağlamayı planlıyor.