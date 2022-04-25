İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2022 Pazartesi / 24 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,773
  • EURO
    15,8744
  • ALTIN
    898.745
  • BIST100
    2493.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı alındı
Dünya

AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı alındı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı aldı.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Hint basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de Von der Leyen'i kabul etti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile iklim ve ticaret konularını ele alan Modi ve Von der Leyen, AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ticaret alanı, iklim değişikliği, dijital teknoloji ve toplum düzeyinde iletişimin kurulması hususunda mutabakat sağlandığı belirtildi.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada da görüşmede, Modi ve Von der Leyen'in AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Konseyin taraflara ticaret, güvenilir teknoloji ve güvenlik gibi alanlarda karşılaşılan zorlukları ele almalarını sağlayacağı kaydedildi.

Böylelikle AB ve Hindistan arasında ticaret, güvenilir teknoloji ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin gelişeceği belirtilen açıklamada, jeopolitik çevredeki hızlı değişimler, stratejik bağlılığa duyulan ihtiyacın altı çizildi.

Açıklamada, Konseyin siyasi kararların eyleme geçirilmesi için gerekli yapıyı, teknik işlerin koordinesini sağlayacağı belirtildi.

Ticaret ve Teknoloji Konseyinin kurulmasının, AB ve Hindistan'daki herkesin çıkarı için stratejik bir ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.