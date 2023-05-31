AB ile ABD arasında iş birliği kararı

AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin 4'üncü bakanlar toplantısı, AB Dönem Başkanı İsveç'in Lulea şehrinde yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu üyesi Thierry Breton'un bir araya geldiği toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Blinken, AB ve ABD'nin karşı karşıya olduğu en acil sorunları iş birliği ve üretken bir şekilde ele aldıklarını belirterek, sürdürülebilir, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri oluşturmaya odaklandıklarını söyledi.

Blinken, kritik mineraller ve bu alana yatırım konusunda AB ile iş birliği yapacaklarını, bilgi paylaşarak birlikte çalışacaklarını anlattı.

Rusya-Ukrayna savaşı, ihracat kontrolleri, Çin'in ortaya çıkardığı zorluklar konusunda AB ve ABD'nin aynı noktada birleştiğine dikkati çeken Blinken, "Yatırım tarama mekanizmaları ve ihracat kontrollerine ilişkin koordinasyon, gördüğümüz bazı piyasa dışı uygulamalarla mücadele için tedarik zincirlerini çeşitlendirme gibi konular üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Blinken, Çin'le karşı karşıya gelmek istemediklerine işaret ederek, "Hiçbirimiz bir soğuk savaş istemiyoruz. Hiçbirimiz bağlaşımı kesme peşinde değiliz. Çin'le ticaret ve yatırımdan hepimiz faydalanıyoruz. Riski azaltmaya odaklandık." değerlendirmesinde bulundu.

- YAPAY ZEKA ÜZERİNDE YOĞUN GÖRÜŞME

"Bugün yapay zeka üzerine çok yoğun ve verimli bir tartışma gerçekleştirdik." diyen Blinken, AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin yapay zeka konusunda bütün benzer düşünen ülkelere açık gönüllü davranış kuralları belirlenmesinde önemli bir role sahip olacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vestager de "Önümüzdeki haftalarda bir yapay zeka davranış kuralları taslağı geliştireceğiz." dedi.

"Sorumlu yapay zekaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Vestager, günümüzde yapay zeka destekli sohbet robotlarının çok çeşitli alanlarda kullanıldığını anımsattı.

- İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME VURGUSU

AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi bitiminde ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, AB ve ABD'nin yeni teknolojiler, sürdürülebilir ticaret ve ekonomik güvenlik gibi çeşitli konularda iş birliğini geliştirmekte anlaşma sağladığı ifade edildi.

Değişen uluslararası ortam karşısında ekonomik güvenliği etkileyen zorlukları belirlemek ve bunlara karşılık vermek için iş birliği ve bilgi alışverişi yapılacağına işaret edilen bildiride, "Ekonomik güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik iş birliğimizin temelinin uluslararası kurallara dayalı sistemden kaynaklandığını teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, tedarik zincirini çeşitlendirme, piyasa bozucu politika ve uygulamalar ile ekonomik baskılara karşı dayanıklılığı artırmada G7 de dahil diğer ortaklarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekildi.

AB ve ABD'nin yapay zeka, 6G, dijital platformlar ve kuantum hesaplama da dahil olmak üzere teknoloji alanlarında iş birliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğu belirtilen bildiride, yeni teknolojik alanlarda ortaya çıkacak fırsatların birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

Bildiride, iklim değişikliğinin ortaya koyduğu zorluklarla mücadelenin ortak öncelik olduğu ifade edilerek, net sıfır ekonomiye geçişi hızlandırmak için karbondan arındırma çabalarının ticaret politikasının merkezine yer alacağı belirtildi.

AB ve ABD'nin kritik maden anlaşması için müzakerelere başladığı anımsatılan bildiride, AB'de çıkarılan veya işlenen kritik minerallerin ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası'nın temiz araç vergisi kredisindeki gereksinimlere uymasının sağlamak için işbirliği yapılacağına işaret edildi.

Bildiride, "AB ve ABD güvenilir ve sorumlu yapay zeka teknolojilerini ilerletmek için bu alana yönelik risk temelli bir yaklaşıma olan bağlılıklarını teyit ediyor." ifadesi yer aldı.

Yapay zekadaki son gelişmelerin fırsatlar ve riskler ortaya koyduğu anımsatılan bildiride, bu konuda birlikte bir yol haritası üzerinde çalışılacağının altı çizildi.

Bildiride, AB ve ABD'nin dayanıklı yarı iletken tedarik zincirleri kurmak zorunda olduğu anımsatılarak, tarafların yarı iletken tedarik zinciri kesintilerine karşı ortak bir erken uyarı mekanizması ile yarı iletken sektörüne sağlanan kamu desteği hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı için bir şeffaflık mekanizmasını tamamladığı ifade edildi.

AB ve ABD'nin yarı iletkene verilen kamu desteğinde bir yarıştan kaçınmakta kararlı olduğuna işaret edilen bildiride, ticaret politikasının net sıfır ekonomiye geçişi sağlamadaki önemli rolü olduğu ve bu alanda da iş birliği yapılacağı belirtildi.

Bildiride, yeşil dönüşüm ve ekonomik güvenlik için AB ve ABD'nin kritik mineraller, metaller ve malzeme girdileri tedarik zincirleri konusunda ortak çalışacağı kaydedildi.

Değişen jeopolitik ortamda AB ve ABD'nin ihracat kontrolleri ve yatırım taraması alanında iş birliğini sürdüreceği belirtilen bildiride, piyasa dışı politikalar ve uygulamalar ile ekonomik baskıdan kaynaklanan zorlukların birlikte ele alınacağının altı çizildi.

AB ve ABD arasında 2021 yılında başlatılan Ticaret ve Teknoloji Konseyi bu alanlarda iş birliğinin ilerletilmesini ve yaşanan anlaşmazlıkların diyalog ortamında giderilmesini hedefliyor.