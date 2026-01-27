AB ile ABD arasında kopuş hızlandı: Savunmada bağımlılığı azaltmakta kararlıyız

İSTANBUL 16°C / 8°C
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, 'Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı' yönündeki açıklamaları hakkında 'Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız.' dedi.

27 Ocak 2026 Salı 18:04
Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rutte'nin Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı yönündeki açıklamaları hakkındaki soruya Pinho, "Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız." cevabını verdi.

Pinho, enerji alanında Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azalttıklarına dikkati çekerek, "Bu tür bağımlılıklar savunma ve kritik hammaddeler gibi diğer alanlarda da görülmektedir. Bu bağımlılığı ve maruz kalma riskini azaltmak için yapılması gereken her şeyi yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

"BİR DİZİ ÖNLEM ALIYORUZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in güvenlik stratejisi hakkında çalışmalar yürüttükleri açıklamasını hatırlatan Pinho, "Arktik stratejisi de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla Avrupa'nın bağımsızlığı sloganı altında, hepimizin çeşitli cephelerde gerçekten güvenebileceği, kademeli bir bağımsızlık sağlayabilmemiz için tek bir amaç doğrultusunda bir dizi önlem alıyoruz." diye konuştu.

Rutte, dün, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Eğer burada yine biri, AB'nin ya da Avrupa'nın bir bütün olarak ABD olmadan kendisini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam edebilir. Bunu yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var." demişti.

