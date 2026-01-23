İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

AB ile ABD arasında sular duruldu: Askıya alınan anlaşmanın onay süreci yeniden başlıyor

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları sonrası askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

AA23 Ocak 2026 Cuma 00:53 - Güncelleme:
Metsola, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi girişinde açıklamalarda bulundu.

ABD ile gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduğunu belirten Metsola, "Bu durum, yaklaşan gümrük vergisi tehdidi nedeniyle karşı çıkılan AB-ABD ticaret anlaşması hakkındaki iç görüşmelerimize bu aşamada devam edebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Metsola, AB-ABD ticaret anlaşması onay sürecinin AP'de ilerlemesini sağlayacağını ifade ederek, bunun öncelikle AP Uluslararası Ticaret Komitesinde oylanması gerekeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından 21 Ocak'ta AP Uluslararası Ticaret Komitesi, AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya almıştı.

AB-ABD TİCARET ANLAŞMASI

Trump, Temmuz 2025'te İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

