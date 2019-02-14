İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3251
  • 6,0103
  • 223.27
  • 102.120
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Federica Mogherini: AB ile ABD'nin ayrıştığı konular var

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için NATO Karargahı'na gelen Federica Mogherini, basına açıklama yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var." dedi.
 
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için NATO Karargahı'na gelen Mogherini, basına açıklamalarda bulundu.
 
Mogherini, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile ikili bir görüşme yapacağını belirterek, AB'nin başından beri Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa çözüm bulunmasına güçlü destek verdiğini anımsattı.
 
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının AB ortaklarıyla bir araya geleceği oturuma iştirak edeceğini dile getiren Mogherini, bu çerçevede Avrupa'nın savunma alanında attığı adımlar hakkında bilgi vereceğini söyledi.
 
Mogherini, "Savunma alanında daha güçlü bir AB, hem NATO'yu daha güçlü kılar hem de kıtaya güvenlik sağlar." diye konuştu.
 
"ABD İLE AYRIŞTIĞIMIZ KONULAR VAR"
 
Mogherini, Polonya'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa neden katılmadığının sorulması üzerine AB-NATO iş birliğinin önemli olduğunu, bu nedenle NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temaslarda bulunmak için yarın Brüksel'e geleceğini anımsatan Mogherini, "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var." ifadelerini kullandı.
 
Mogherini, İran nükleer anlaşmasını korumanın Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için öncelik taşıdığının altını çizerek, Tahran yönetiminin füze sistemi konusunda ise ABD ile AB'nin benzer endişelere sahip olduğuna işaret etti.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

Çarpıcı açıklama: Türkiye acil krizlerde model ülke

Çarpıcı açıklama: Türkiye acil krizlerde model ülke

KKTC alarma geçti: Rum sınırına ekipler gönderildi

KKTC alarma geçti: Rum sınırına ekipler gönderildi

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA