AB ile Kazakistan arasında vize kolaylığı müzakeresi

Avrupa Birliği (AB) ile Kazakistan vize kolaylaştırma ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı.

AB Konseyi tarafından, AB ile Kazakistan arasında İşbirliği Konseyi toplantılarının 22'ncisinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıya AB adına Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Kazakistan adına Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Tarafların "Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"nın 10. yıl dönümünü kutladığı anımsatılan açıklamada, toplantıda anlaşmanın hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, iki tarafın ulaştırma ve kritik hammaddeler de dahil olmak üzere öncelikli alanlarda işbirliklerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğine işaret edilerek, "Toplantıda siyasi, ekonomik ve ticari konuların yanı sıra iç ve anayasa reformları, adalet ve içişleri, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun üstünlüğü ve enerji konuları da dahil olmak üzere işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ayrıca yaptırımlarla ilgili konular da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, AB ve Kazakistan'ın "Vize Kolaylaştırma Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması" için müzakereleri başlattığı da duyuruldu.