İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ile Meksika Trump'ın hedefinde! Yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak
Dünya

AB ile Meksika Trump'ın hedefinde! Yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile Meksika'ya 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
AB ile Meksika Trump'ın hedefinde! Yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak
ABONE OL

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, AB ile Meksika'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

AB'ye yönelik mektubunda Trump, büyük ticaret açığı vermelerine rağmen AB ile çalışmayı kabul ettiklerini vurgulayarak, bunun daha dengeli ve adil olması gerektiğine işaret etti.

Trump, AB'nin tarife ve tarife dışı politikaları ve ticaret engelleri nedeniyle ortaya çıkan uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ağustos'tan itibaren AB'den tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak, ABD'ye gönderilen AB ürünleri için sadece yüzde 30'luk bir tarife talep edeceğiz. Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınızı ve ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz."

"MEKSİKA'NIN SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIKLARI YETERLİ DEĞİL"

Trump, Meksika'ya yönelik mektubunda da bu ülkeye fentanil krizinden kaynaklanan gümrük vergileri uygulandığını anımsatarak, "Meksika sınır güvenliğini sağlamama yardımcı oluyor, ancak yaptıkları yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'nın hala Kuzey Amerika'yı "uyuşturucu ticareti oyun alanına çevirmeye çalışan" kartelleri durduramadığına işaret eden Trump, "Açıkçası, bunun olmasına izin veremem. 1 Ağustos'tan itibaren, Meksika'dan ABD'ye gönderilen ürünlere, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 oranında bir tarife uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

Trump, Meksika ile yaşadıkları tek sorunun fentanil akışı olmadığını savunarak, bu ülkeyle ticaret açığının ABD ekonomisi ve hatta ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Meksika kartellerle mücadelede ve fentanil akışını durdurmada başarılı olursa, bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşüneceğiz." ifadesini kullandı.

MİSİLLEME DURUMUNDA TARİFELER ARTACAK

Trump, mektuplarında bu ülkelerin şirketlerinin ABD'de üretim yapmaları halinde herhangi bir tarifeyle karşılaşmayacaklarını belirterek, bunun için gerekli izin süreçlerini hızlandıracaklarını kaydetti.

Misilleme durumunda ise yüzde 30 olarak belirlenen gümrük vergisi oranlarının artırılacağını bildiren Trump, "Bu tarifeler, ülkelerinizle olan ilişkilerimize bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir." ifadesine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.