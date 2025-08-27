AB ile Rusya karşı karşıya: Moldova'ya tam destek vurgusu

Moldova Bağımsızlık Günü vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'e ziyarette bulunan Merz, 34. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları öncesinde Fransa, Polonya ve Moldova liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Moldova'da yapılacak parlamento seçimleri öncesi Rusya'nın çeşitli müdahalelerde bulunduğunu belirten Merz, "Moldova demokrasisi hedefte. Özgür, açık ve liberal toplum hedefte. Ve bu nedenle Avrupa, Moldova'ya yardım etmeye devam edecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "emperyalist hedefler peşinde koşmakla" suçlayan Merz, Putin'in, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük felaketi" olarak gördüğünü ve Moldova'yı Rusya'nın nüfuz alanına geri çekerek "zamanı geri almaya" çalıştığını savundu.

Merz, "Rus tehditlerine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) Moldova'ya sarsılmaz desteği devam edecek." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için devam eden diplomatik çözüm çabalarını desteklediğini ifade eden Merz, "Ukrayna'da nihayet barışın sağlanmasını istiyoruz. İdeal olarak, bugün ve hemen. Ama ne pahasına olursa olsun değil. Ukrayna'nın teslim olmasını istemiyoruz. Böyle bir teslimiyet Rusya'ya sadece zaman kazandırır. Putin de bu zamanı bir sonraki savaşa hazırlanmak için kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Moldova'nın AB'ye üyelik hedefinde hükümetin reform çabalarının katılım müzakerelerinin ilerlemesindeki önemini vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

"Moldova sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda tarihsel olarak da Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Geçen yılki referandumda bu yolu, AB yolunu seçtiniz. Bu yolda sizi elimizden gelenin en iyisini yaparak desteklemeye devam edeceğiz ve etmek istiyoruz."