İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2022 Perşembe / 3 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6556
  • EURO
    15,4974
  • ALTIN
    794.711
  • BIST100
    2005.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, İngiltere ve Fransa'dan ortak BAE çağrısı!
Dünya

AB, İngiltere ve Fransa'dan ortak BAE çağrısı!

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa, Yemen'de İran destekli Husilere, ele geçirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı kargo gemisini serbest bırakması çağrısında bulundu.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:51
ABONE OL

Husilerin, BAE bandıralı gemiyi Hudeyde açıklarında ele geçirmesinden sonra Yemen'deki Avrupa Birliği (AB) Misyonu ile İngiltere ve Fransa büyükelçilikleri tarafından ayrı ayrı yazılı açıklamalar yapıldı.

AB Yemen Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Ravabi adlı geminin Hudeyde açıklarında Husiler tarafından alıkonulmasının ciddi bir endişe konusu olduğu belirtildi.

Bu adımın gerginliği tırmandırma riskini arttırdığı, çatışmayı sona erdirmek ve krize siyasi bir çözüm bulmak için devam eden çabaları baltaladığı aktarılan açıklamada, daha fazla gerginlik yaşanmaması için gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılması ve itidal çağrısında bulunuldu.

İngiltere'nin Yemen Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Yemen kıyılarında gemiye el konulması, Yemenlilerin barışa giden adımlara ihtiyaç duyduğu bir zamanda endişe verici bir gerginliktir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara soruna çözüm bulma, denizdeki geçiş haklarına ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapıldı.

Fransa'nın Yemen Büyükelçiliği ise, Husilerin BAE gemisine el koymasını "gerilimi tırmandıran endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirerek, taraflara gemiyi ve mürettebatı serbest bırakacak bir çözüm bulma çağrısı yaptı.

- NE OLMUŞTU?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." demişti.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu da İran destekli Husi milislerini, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.