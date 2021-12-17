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Dünya

AB, İran nükleer görüşmeleri kapsamında Viyana'da tarafların toplanacağını duyurdu

Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında tarafların bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşeceğini bildirdi.

AA17 Aralık 2021 Cuma 12:40 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:40
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AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre, ortak komisyon fiziki bir toplantıda Viyana'da bir araya gelecek.

Ortak Komisyona AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora tarafından başkanlık edilecek.

İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere temsilcileri toplantıda hazır bulunacak.

Katılımcılar, ABD'nin KOEP'ye dönüşü olasılığı ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasının nasıl sağlanacağı konusundaki tartışmalara devam edecek.

Görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla devam etmişti.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugünkü komisyon toplantısından sonra görüşmelere ara verileceğini bildirmişti.

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