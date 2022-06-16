AB: İsrail'in hapiste tuttuğu yardım kuruluşu yetkilisi Halebi hakkındaki kararı sorunlu

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından 2016'da göz altına alınan, 169 kez duruşmaya çıkan ve 24 kez gözaltı süresi uzatılan Halebi'nin bugün 170'inci kez hakim karşısına çıkarıldığı duruşmaya AB ve bazı ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Duruşmanın ardından AB Filistin Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre karar, gizli delillere dayanması ve Halebi'nin hüküm verilmeden 6 yıldır tutukluluğunun devam etmesi nedeniyle son derece sorunludur." ifadelerine yer verildi.

Bunun uluslararası adil yargılama standartlarıyla çeliştiğine vurgu yapılan açıklamada, "Adil ve hakkaniyetli prosedürler olmadan, Halebi için adalet sağlamayacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, WVI Gazze Şubesi Müdürü El-Halebi hakkındaki kararı "sistematik intikam operasyonu" olarak nitelendirdi.

Kararın, Halebi'nin altı yıl boyunca kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek sergilediği sebat ve kararlılığa bir cevap niteliğinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Halebi'nin kendisine yönelik suçlamaları kabul etmesi için baskı yapan sayısız girişime maruz kaldığı ancak bunu kabul etmediği aktarıldı.

Açıklamada, Halebi'ye yöneltilen suçlamaların iftiradan ibaret olduğu vurgulandı.

İsrail'in Birussebi Bölge Mahkemesi, hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığı halde 2016'dan beri tutukluluğu devam eden Filistinli Halebi'yi "terör örgütü üyeliği, düşmana bilgi sağlamak, yasak askeri tatbikatlara katılmak ve silah taşımak" suçlarından mahkum etme kararı almıştı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla El-Halebi'yi 15 Haziran 2016'da gözaltına almıştı.

Hem El-Halebi hem de çalıştığı WVI, İsrail makamlarının suçlamalarını reddederken, 2017'de bağımsız bir inceleme heyetinin yürüttüğü soruşturmada Halebi'nin Hamas'a destek olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamıştı.

Yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren ve yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında yardım dağıtan bir Hristiyan yardım kuruluşu olan WVI, çalışanı Halebi'nin arkasında durmuş ve suç işlediğine ilişkin herhangi kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

İsrail'de 2016'dan beri tutuklu yargılanan Halebi hakkında hala hüküm verilmedi.

Filistinlilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri de dahil çok sayıda uluslararası isim ve kurum, Halebi'nin serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulunuyor.